“Convivo con ‘sua maestà’ da 20 anni, ho avuto i primi sintomi mentre ero in vacanza alle Maldive: un problema agli occhi e continui giramenti di testa. Al rientro la visita con l’otorino, che mi ha mandata dal neurologo, il quale mi ha subito infilata nel ‘tubo’, come io chiamo la risonanza magnetica. Poi il prelievo del liquor e la diagnosi, che è arrivata al telefono, mentre ero a Londra. Oggi in tanti mi chiedono come mai non sono su una sedia a rotelle: io rispondo, no, sto su un tacco 12 perché sono una guerriera”. E’ la storia di Daniela, mamma di un figlio e persona affetta da sclerosi multipla, che oggi a Roma ha partecipato alla presentazione della nuova tappa del progetto ‘Io non sclero’, alla Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma, sostenuto da Biogen Italia.

