Storie dall'Open arms. "In Libia i migranti vengono torturati o muoino di sete"

TIENE le mani sulla pancia per proteggere il bimbo di 4 mesi che porta dentro. Ma lo sguardo di Salem è triste, mentre riposa sulla poppa della Open arms: “Il mio compagno è rimasto in Libia. C’era confusione sulla spiaggia. Io sono salita e lui no”. Un lampo di speranza compare sul suo volto soltanto quando Ines l’infermiera e la dottoressa Isabel le fanno l’ecografia. Guarda il feto, è contenta. “Non mi interessa se è femminuccia o maschietto. Deciderà Dio”, confida ai volontari della ong spagnola Proactiva e al mediatore di Emergency.

Il mare è tranquillo la mattina dopo il soccorso dei 44 migranti, a trenta miglia da Lampedusa. Erano su un barchino malconcio alla deriva. Pregano per ringraziare di non essere morti in mare, invocano Dio per essersi lasciati la Libia alle spalle. Tre ragazzi della ascoltano sullo smartphone un cantante africano. Uno di loro, il meno timido racconta la sua storia: “Ho 16 anni, vengo dalla Somalia e sono stato per due anni in Libia. Era un inferno, ci torturavano”. Si ferma, alza la maglietta e mostra due cicatrici sulla pancia e una sul piede: “Me le hanno fatte con un coltello. Volevano soldi per liberarmi, ma io non ne avevo”. Aveva già provato ad attraversare il Mediterraneo, ma era stato catturato ed era finito in un campo di Zwara.

Appena sente la parola Libia interviene un altro ragazzo della Sierra Leone. “Lì la gente muore ogni giorno di fame e di sete”. Guarda il cielo e continua. “Tanti fratelli sono annegati in mare. Tanti”. E hanno rischiato molto pure loro, in quella barca strapiena che ondeggiava pericolosamente con i motori fuori uso. “Per fortuna ci avete soccorsi”, dicono ai volontari. Dei salvati, 16 sono minori, due donne.

In disparte c’è un ragazzo della Libia del sud. E’ scappato dal suo paese per paura: “Non si può stare più tranquilli, ti minacciano e ricattano sempre”. Si ripete l’orribile copione: alza la maglietta e mostra le ferite. “Sono pallottole, mi hanno sparato le milizie”. Queste sono le storie dei migranti soccorsi dalla Open arms. Non sanno ancora dove finiranno, mentre la capo missione della ong spagnola Anabel Montes ha chiesto più volte un porto sicuro senza ottenere risposte: “Malta, di cui è competenza la zona del soccorso, dice di chiamare Roma. Roma dice di chiamare Malta”.





Fonte