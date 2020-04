Nelle ultime settimane Barbara d’Urso ha fatto diversi tutorial su come si lavano le mani, come ci si toglie la mascherina e anche come si sfilano i guanti. Sul web sono stati creati centinaia di meme con le clip di Carmelita, ma ieri uno storico conduttore Rai le ha lanciato una shade proprio per il video sui guanti.

Nell’ultima puntata de I Fatti Vostri Giancarlo Magalli ha menzionato i famosi tutorial di Carmelita.

“I famosi tutorial, c’è gente che spiega qualsiasi cosa. Anche una famosa conduttrice c’ha spiegato come si levano i guanti, che noi non l’avremmo mai saputo altrimenti”.

Non è la prima volta che Giancarlo bacchetta la signora d’Urso, l’aveva già fatto nel 2017 e nel 2019.

“A me piace lavorare, tanto, e invece a causa della Volpe andavo in Rai con il magone. Marcello? Eravamo amici, o almeno credevo. Ora ho scoperto un’inedita affinità con la Volpe. Cristina Parodi? É brava, e non è facile mantenere una buona professionalità con programmi complicati come il suo. Altro che Barbara D’Urso…Non mi piace la tv basata sull’esagerazione, sui falsi sentimenti, sulla speculazione delle lacrime. E non mi piacciono quelli che ci vanno, disposti a farsi speculare addosso, gente che per un gettone di presenza è disposta a tutto”. “Torna con la Dottoressa Giò? Comunque non sono d’accordo sul fatto che sono 22 anni che non recitava la d’Urso perché lo fa tutti i giorni”.

Giancarlo Magalli e la shade a Barbara d’Urso.