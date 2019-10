Gli anni passano e i ragazzi di Amici continuano a sposarsi e mettere su famiglia (prima o poi ci ritroveremo nel talent un figlio di un ex concorrente). Il mese scorso Agata Reale si è sposata e la finalista Francesca Dugarte ha svelato di essere incinta.

Adesso anche un’altra famosa ballerina dello show di Canale 5 ha annunciato di aspettare un bambino, si tratta di Susy Fuccillo, una delle protagoniste della settima edizione di Amici, quella vinta da Marco Carta (e con la leggendaria Roberta Bonanno).

Susy 4 anni fa si è sposata con Salvatore, dal quale ha già avuto una bambina. La bella napoletana non ha abbandonato la danza, ma adesso si è dedicata anche alla moda ed ha lanciato un suo marchio, presentato anche alla Fashion Week di New York del 2018.



Amici amarcord: Susy contro la Celentano