Mia Martini, Almeno tu nell’universo: la storia e le curiosità sulla canzone scritta da Bruno Lauzi.

Almeno tu nell’universo è certamente il brano più famoso e amato dell’intera carriera dell’indimenticabile Mia Martini. Canzone datata 1972 ma presentata al pubblico solo nel 1989, è divenuto il brano del rilancio della carriera dell’artista calabrese.

Andiamo a scoprire insieme la storia di questo capolavoro e alcune curiosità su uno dei pezzi più importanti della storia della musica italiana.

La storia di Almeno tu nell’universo di Mia Martini

La storia di questa straordinaria canzone è molto conosciuta. Scritta da Bruno Lauzi (musica) e Maurizio Fabrizio (testo) nel 1972 nella stessa settimana di un altro capolavoro, Piccolo uomo, venne depositata solo nel 1979.

La canzone rimase inedita per volere di Lauzi, che desiderava fortemente che a interpretarlo fosse Mimì. L’artista calabrese la prese in considerazione seriamente solo dieci anni dopo, nel 1989, per presentarla al Festival di Sanremo.

Nella kermesse, Almeno tu nell’universo venne premiata con il riconoscimento della Critica e con un grande apprezzamento da parte del pubblico.

6 curiosità su Almeno tu nell’universo

-Inizialmente la dirigenza della Fonit Centra propose il brano a Mietta, all’epoca sconosciuta. A indirizzarla convincere Mia Martini a prenderla per sé furono Giovanni Sanjust e Lucio Salvini, discografici che l’avevano seguita dagli esordi.

-Il brano fu proposto anche a Paola Turci in quel periodo.

-Dopo il Festival venne inserita nell’album Martina Mia…

-Dopo la scomparsa di Mia nel 1995, Mina rese omaggio alla grande cantante calabrese incidendo una cover di questo brano leggendario nell’album Pappa di latte.

-Nel 2003 venne riportata in auge da Elisa, che la coverizzò per la colonna sonora di Ricordati di me di Gabriele Muccino.

-Altre interpretazioni notevoli di questo brano sono quella di Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2010, quella di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Macy Gray a Sanremo 2012, quella di Serena Rossi e Claudio Baglioni a Sanremo 2019.

Di seguito un’interpretazione dal vivo di Almeno tu nell’universo di Mia Martini:

