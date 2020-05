Bella era bella Lady Mary Montagu, ma non solo. Era una donna inquieta, appassionata, curiosa, intelligente, una di quelle difficili anche per uomini contemporanei. Ma lei, nata nei primi del Settecento, non si limitò a esercitare il suo fascino né a godere di quelli che lei definiva “svolazzi di corte”. Scrisse libri, ne lesse molti altri, si sposò, viaggiò, ebbe due figli, lasciò il marito e ancora si innamorò perdutamente e visse, molto più intensamente di quanto i suoi tempi consentissero a una donna.E fu durante il suo soggiorno in Turchia, dove era andata come moglie dell’ambasciatore, che organizzò la prima campagna di promozione del vaccino. Si trattava della pratica di inoculazione del siero del vaiolo di cui Lady Mary aveva compreso il razionale scientifico che qualche anno dopo con Jenner sarebbe diventato un vaccino messo a punto dal siero bovino. Intanto l’infezione mieteva vittime dappertutto e deturpava i volti di giovani e vecchi.

E fu a Istanbul che Lady Montagu si accorse della pratica dell’innesto (allora non si chiamava ancora vaccinazione), come si legge nelle Turkish letter, praticata dalle donne anziane che ogni inizio di autunno giravano con un guscio di noce che conteneva il pus del vaiolo e lo iniettavano con delle piccole incisioni in quattro o cinque vene legando poi la ferita con un pezzetto di guscio vuoto. Quest’operazione, racconta Lady Montagu, avrebbe provocato nei bimbi e nei giovani, dopo otto giorni una febbre che avrebbe costretto a stare a letto per due o tre giorni con la comparsa di venti, trenta pustole che però non avrebbe lasciato alcuna cicatrice.

Lady Montagu decise di provare questa pratica anche su suo figlio e contro il volere del marito con l’intento preciso di portarla in Inghilterra, decisa a mettersi in guerra contro i dottori europei perché convinta che avrebbero certamente ostacolato gli innesti in quanto avrebbero tolto loro una fonte di guadagno.Una battaglia che porta avanti quando torna a Londra colpita da una nuova epidemia di vaiolo tanto che questa volta non esitò a far inoculare i germi questa volta a sua figlia e consigliò vivamente alla principessa Carolina di fare altrettanto con le sue figlie. Consiglio che Carolina accettò a patto che, prima di far inoculare il siero alle sue bimbe, la tecnica fosse sperimentata su sei prigionieri che poi effettivamente guarirono e in cambio ottennero la libertà.

Tuttavia la lotta per l’immunizzazione non fu facile. La Chiesa, inoltre, non amava questo genere di pratiche sperimentali, tuttavia lady Mary ebbe dalla sua parte illustri personaggi. Primo fra tutti Voltaire, che dedicò l’undicesima delle sue Lettere Filosofiche proprio ai successi dell’inoculazione e di lei disse che tante donne le devono la vita e la bellezza. Proprio a lei che a causa del vaiolo ebbe il viso butterato e perse le ciglia. Ancora bella ma ferita, come spesso sanno fare le donne, di quella ferita ne fece la sua battaglia, perché non accadesse più a nessun altro. Ci sono voluti poi 183 anni per l’eradicazione totale del vaiolo. Che oggi porta la firma di un uomo, Edward Jenner.