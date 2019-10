Storia di Ghassan, promessa dell'atletica: "Io ancora straniero mentre mio papà, mia mamma e mia sorella sono italiani"

ROMA – Ghassan corre veloce, sulla pista di atletica leggera è difficile stargli dietro. Da oltre 18 anni vive, studia e lavora a Reggio Emilia. Suo padre, Abdelaziz, fa il magazziniere e dal 2015 è italiano. Anche sua madre, Zoubida, e sua sorella, Zaineb, hanno il passaporto tricolore. Ghassan invece no, sul suo permesso di soggiorno c’è ancora scritto “marocchino”. La sua è una storia paradossale, figlia delle storture della legge sulla cittadinanza del ’92, aggravate dalle norme del decreto sicurezza 2018.

Un passo indietro. Ghassan Ezzarraa è nato a Rabat, il 2 maggio del ’96. “Quando avevo appena quattro anni, con mia madre abbiamo raggiunto papà a Reggio Emilia. Poco dopo, nel 2001, è nata Zaineb, mia sorella”. In Italia, Ghassan frequenta tutte le scuole: dall’ultimo anno dell’asilo fino al diploma. È bravo Ghassan, studia bene e gli piace correre. Alla fine della scuola media comincia a fare atletica. È un quattrocentista. Subito raggiunge buoni risultati. Nel 2013 partecipa ai campionati italiani e si piazza sesto. L’anno seguente si qualifica per il campionato mondiale di atletica leggera, “ma senza cittadinanza italiana non ho potuto partecipare. Avevo mille difficoltà, anche economiche. Senza il supporto di una squadra sportiva non potevo più allenarmi. Per questo mi sono messo a lavorare”.

Ghassan Ezzarraa

Ghassan infatti per legge non è italiano, vive ancora appeso al permesso di soggiorno. E questo nonostante in famiglia siano tutti italiani. “La storia pare complicata, ma non lo è: mio padre dopo tanti anni in Italia ha ottenuto la cittadinanza nel 2015. Mia sorella in quanto minorenne convivente è diventata italiana poco dopo. Mia madre ha avuto il passaporto tricolore come coniuge di italiano nel dicembre 2018. Io invece nel 2015 ero già diventato maggiorenne, dunque per legge non ho potuto “ereditare” la cittadinanza da papà. Sono dovuto tornare in Marocco per prendere tutta la documentazione necessaria e a dicembre 2015 ho presentato da solo domanda di cittadinanza alla prefettura di Reggio Emilia. L’ho richiesta in quanto residente in Italia ininterrottamente da oltre 10 anni”.

Ma qui inizia una nuova via crucis burocratica. Ghassan infatti non ha ancora ricevuto risposta, anche perché nel frattempo col decreto sicurezza dello scorso anno è stata inserita una norma che allunga a 4 anni (dagli attuali 2) i termini per definire la procedura da parte della pubblica amministrazione. “Spero entro dicembre non tanto di avere una risposta, ma almeno che la mia pratica sia presa in carico”.

Oggi Ghassan lavora come educatore per una cooperativa sociale, occupandosi di adolescenti in difficoltà. E segue con attenzione il percorso accidentato dello ius culturae: “Nella scorsa legislatura si è tanto discusso di questa riforma, ma alla fine siamo stati traditi. Ora ci speriamo di nuovo. Dare la cittadinanza a chi parla il dialetto di una città, vive, studia e fatica in questo Paese, significa riconoscere un diritto, non fare un regalo”.





