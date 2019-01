E’ annegato nel Mediterraneo a 14 anni, con la pagella scolastica cucita addosso, nella tasca della giacca. Dal Mali voleva arrivare in Europa e ha provato a farlo attraverso un barcone. Per lui, però, non c’è stato il lieto fine. Del giovane non si conosce il nome, si sa solo che è una delle 1.100 persone che persero la vita il 18 aprile 2015 durante il grande naufragio avvenuto nel Mar Mediterraneo. La notizia di quella pagella che il giovane portava cucita nella giacca è diventata virale negli ultimi giorni grazie al racconto di Cristina Cattaneo, medico legale che si è occupata di riconoscere i cadaveri dei migranti senza nome in mare e che ne ha parlato in un’intervista a ‘Il Foglio’ lo scorso 11 gennaio. La storia ha colpito molto il grande pubblico anche grazie alla toccante vignetta che Makkox gli aveva dedicato sulle pagine dello stesso giornale.

