Stop diesel, presto anche a Roma

(Fotogramma/Ipa)

Il blocco dei Diesel Euro 3 sarà introdotto anche a Roma. “Sui Diesel euro 3 stiamo lavorando a un provvedimento per adeguarsi al divieto che entrerà in vigore a breve. Immaginiamo di introdurre questa misura il prossimo anno, quando avremo sviluppato alternative nel Tpl o agevolazioni per abbonamenti ai mezzi pubblici e compensazioni. Daremo tutto il tempo ai cittadini per sostituire la propria auto” ha detto l’assessora capitolina alla città in movimento, Linda Meleo, in occasione della presentazione dei nuovi scooter sharing elettrici di eCooltra. “Entro il 2024 – ha aggiunto – tutti i diesel saranno banditi dal centro storico della città”.