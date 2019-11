Dopo la gara con il Salisburgo, e la decisione dei giocatori di non rispettare il ritiro deciso dalla società, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri hanno iniziato a preparare il match contro il Genoa per l’anticipo della 12esima giornata di Serie A in programma sabato al San Paolo alle ore 20.45. I giocatori si sono presentati a Castel Volturno ognuno con la propria auto e al termine dell’allenamento stanno lasciando nuovamente la sede del centro tecnico. Intanto Carlo Ancelotti ed il suo staff al momento restano a Castel Volturno, rispettando la scelta del club.

