“Stop ai rifiuti di Roma in provincia”. Sono i cartelli esposti da alcuni sindaci della provincia di Roma arrivati in aula Giulio Cesare per il consiglio straordinario sui rifiuti, per dire “no a una nuova discarica di Roma nel territorio provinciale” e per consegnare alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, presente in aula, la missiva in cui chiedono al ministro Costa e al presidente Zingaretti di redigere un piano rifiuti che scongiuri la presenza di discariche e altri impianti nei comuni limitrofi della Capitale. “Siamo pronti ad ogni tipo di lotta per salvaguardare il nostro territorio dall’arrivo di discariche“, ha detto il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, promotore dell’iniziativa. “Noi vogliamo essere coinvolti nel processo decisionale per la creazione di nuovi siti – ha aggiunto Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli – Non accettiamo che decisioni, in particolare sulle discariche, vengano prese senza il nostro coinvolgimento”.

