Appello disperato di Massimo Sacco, l’italiano affetto da microcitemia in prigione ad Abu Dhabi dal marzo 2018 in attesa di giudizio, accusato di traffico internazionale di stupefacenti, accusa che lui respinge. “Io sto morendo. Chiama in radio. Cerca di smuovere qualcosa – dice, chiedendo alla compagna Monia Moscatelli di farsi portavoce del suo appello – Mi hanno portato in ospedale, sei la luce mia, ascoltami bene, gira questo messaggio all’avvocato, mi hanno preso a botte fino ad ora per fare questa telefonata”. La donna ha contattato Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del format ‘I Lunatici’ su Rai Radio2 per parlare di questo caso e gli ha consegnato la registrazione della drammatica telefonata che Sacco ha fatto dalla prigione.

