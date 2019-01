“Le voci sulla mia imminente morte sono state davvero esagerate. In realtà sto alla grande“. A dover smentire via Twitter le recenti notizie apparse sui media secondo le quali aveva solo “settimane” di vita è Olivia Newton-John. All’attrice 70enne, nota per il ruolo di Sandy nel musical cult ‘Grease’, è stato diagnosticato un cancro al seno per la terza volta a maggio 2017. Nelle ultime settimane erano circolate voci secondo cui la star australiana era “aggrappata alla vita” e aveva solo poche settimane di vita. Ma Olivia, nel video caricato ieri sul suo account Twitter, appare felice e sembra essere in salute. “Voglio augurare a tutti un felice 2019 – dice ancora l’attrice – Vi ringrazio per il vostro amore e per il supporto”.

Fonte