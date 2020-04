Sting ha dedicato una canzone all’Italia in questa emergenza Coronavirus: ecco il video pubblicato sui social da Pascal Vicedomini.

Anche Sting non ha dimenticato l’Italia e ha dedicato al Bel Paese una canzone. L’artista britannico, ex Police, si è unito ai tanti artisti internazionali che in questi giorni hanno mandato un pensiero al nostro Paese, e ha registrato un video con una canzone dedicata a tutti noi che stiamo soffrendo per quest’emergenza Coronavirus.

Una canzone interpretata in un video casalingo mandato al giornalista Pascal Vicedomini e condiviso presto sui suoi account social. Guardiamolo insieme.

Coronavirus: Sting dedica una canzone all’Italia

“Salve a tutti miei amici italiani“, afferma l’artista che, prima di iniziare a cantare, racconta quello che sta facendo in questi giorni. L’ex Police si trova in una delle sue abitazioni inglesi, e per il momento sta bene, è libero dal virus.

Ciò non toglie che stia soffrendo per tutti noi: “So quanto l’Italia ha sofferto e continua a soffrire. Guardo notizie ogni giorno e mi rendo conto che quanto è successo in Italia adesso sta succedendo in tutto il mondo. Mi mancate tutti. Mi manca il mio Paese preferito. Mi manca la mia bella casa in Toscana“.



Sting

Il video della canzone di Sting per l’Italia

L’artista ha quindi proseguito affermando che è sicuro che molti stanno soffrendo perché separati dalla propria famiglia, dai propri cari. Ma dobbiamo resistere per riuscire a sconfiggere questo nemico invisibile.

“Questa canzone parla delle persone care che ci mancano, di chi non può tornare a casa…“, aggiunge l’ex Police, emozionato quanto tutti noi per quello che sta succedendo. Questo il video della sua performance, che ha strappato un sorriso e un momento di gioia a tutti i suoi fan italiani e alle persone che in questo momento stanno vivendo attimi molto difficili: