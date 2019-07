Simona Quadarella è in finale nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju. La 20enne romana ha chiuso le batterie in 15’51″59, due centesimi oltre il crono con cui ha vinto gli europei di Glasgow un anno fa. Meglio di lei ha fatto solo l’americana Katie Ledecky in 15’48″90. Eliminata con l’undicesimo tempo Giulia Gabbrielleschi (16’16″01). “Sono contenta, non ho faticato neanche tanto. Sinceramente non so cosa aspettarmi dalla finale. Non voglio tirarmela, ma mi sento bene. So che questa è la gara di Ledecky, ma io proverò a giocarmela”, ha detto la Quadarella proiettandosi alla finale di martedì.

