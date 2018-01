Prezzo: EUR 4,49







Descrizione

Questo bellissimo orologio bohemien rende un regalo perfetto. Con uno dei tre diversi ciondoli, questo splendido pezzo arriva in uno dei 8 diversi colori. distinguersi dalla folla con questo splendido accessorio oggi.

Specifiche

Peso: 24 g

Diametro: 2.5 cm

Spessore: 0.7 cm

Catena Lunghezza: 21 cm

Larghezza: 1.2 cm

Colori: arancione, rosso, rosa, bianco, verde, blu, nero, marrone

Contenuto della confezione

1 x orologio stile Boemia

Nuova bella similpelle Bohemian Style Retro a mano ciondolo a forma di farfalla orologi da donna per la bellezza.

Tenere traccia del tempo con un rapido colpo d’ occhio al vostro polso. Disponibile in vari colori per soddisfare la necessità di stile.

Forma rotonda cassa dell’ orologio e intrecciato a mano cinturino.

giapponese movimento al quarzo di precisione per tenere traccia del tempo.

Si può continuare a fare affidamento su electro-deal per offrire i mercati prezzi più competitivi, combinato con assistenza clienti leader del settore, e tutto coperto da una garanzia del produttore di un anno, pieno a nuovi prodotti o a 90 giorni di garanzia limitata per Ricondizionato prodotti.