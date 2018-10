Uno steward della Delta Airlines è stato licenziato dopo aver avuto un rapporto (mentre era in servizio) con il famoso attore Austin Wolf nel bagno di un aereo. Ieri sera il Daily Mail ha lanciato la notizia in esclusiva.

Qualche giorno fa è finita su Twitter una clip molto spinta dove si vedono i due mentre “si divertono” e il video (che trovate su Bitchy X) è stato segnalato ai vertici della Delta, che non solo hanno allontanato l’assistente di volo, ma hanno anche avviato un’indagine. A trovare (e segnalare) la clip incriminata sono stati i colleghi dello steward, che si sono detti ‘scioccati’.

Austin Wolf e l’assistente di volo pare si siano chiusi in un bagno e abbiano passato insieme almeno 8 minuti.

Il membro dell’equipaggio è stato assunto da poco, ha circa 20 anni ed ha già incontrato i vertici della compagnia giustificandosi per l’accaduto. Il ragazzo avrebbe assicurato di non essere stato lui a registrare e diffondere il filmato imbarazzante (come se cambiasse qualcosa).

A poco sono servite le scuse del ragazzo, che è stato licenziato ed è in attesa di un’indagine completa per la violazione degli standard di comportamento dell’azienda.

Un portavoce della Delta ha dichiarato: “Questo video non riflette gli standard di professionalità richiesti ai nostri dipendenti mentre rappresentano il marchio Delta o viaggiano come passeggeri su aerei Delta.”

Una fonte anonima ha anche rivelato che la clip girava da giorni in diversi gruppi WhatsApp di steward e hostess e che alcuni colleghi del ragazzo hanno anche creato dei meme con alcuni fotogrammi di questo filmato.