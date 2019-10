Gli Stereophonics saranno in concerto a Milano: ecco la data dell’evento nel capoluogo lombardo.

Gli Stereophonics tornano a suonare in Italia l’8 febbraio 2020 al Lorenzini District di Milano. La band della Cynon Valley, dunque, ritorna nel nostro paese per una data unica alla quale i fan non potranno rinunciare, se vorranno vederli esibire sul territorio italiano.

I biglietti potranno essere acquistati su TicketOne e su tutte le piattaforme online autorizzate alla vendita e nei negozi fisici.

Stereophonics, concerto in Italia: ecco dove e quando

Gli Stereophonics hanno annunciato un concerto in Italia per l’8 febbraio 2020 al Lorenzini District di Milano. Un unico appuntamento con la band della Cynon Valley che è imperdibile per i fan più sfegatati della loro musica.

Kelly Jones e i suoi compagni inizieranno il tour europeo il 24 gennaio, partendo da Madrid, in Spagna, per poi spostarsi in altre nazioni del Vecchio Continente, come Svizzera, Francia, Olanda, Germania, Lussemburgo.

I biglietti potranno essere acquistati su TicketOne e in tutti i negozi fisici e online autorizzati a partire dalle ore 10 del 25 ottobre, al costo di 35 euro ai quali si aggiungono i diritti di prevendita.

Ecco il video di Fly like an eagle:

Stereophonics: l’album Kind, colonna sonora dei prossimi concerti

Durante il tour europeo, l’ex band britpop intratterrà il suo fedele pubblico con le canzoni che compongono il loro nuovo album, dal titolo Kind.

Ecco la scaletta completa:

I Just Wanted The Goods Fly Like An Eagle Make Friends With The Morning Stitches Hungover For You Bust This Town This Life Ain’t Easy (But It’s The One That We All Got) Street Of Orange Light Don’t Let The Devil Take Another Day Restless Mind



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/stereophonics

