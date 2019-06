Qualche giorno fa Eliana Michelazzo ha detto di aver preso una cotta per Stephan Weiler, il “vero Simone Coppi”.

Mister Svizzera intervistato da Valerio Palmieri per Spy, ha dichiarato di non voler più vedere Eliana ed ha aggiunto che se la Michelazzo dovesse essere coinvolta nella truffa dei Coppi, denuncerà anche lei.

“La prima volta che l’ho incontrata mi è sembrata una persona insicura, che non sapeva cosa le stesse accadendo. Ma non potevo credere che si fosse presa questo ruolo della vittima e non c’entrasse nulla, che avesse creduto davvero di essere stata sposata per 10 anni con un uomo che non aveva mai visto. Non posso credere che non abbia avuto dubbi e non abbia sospettato di essere stata ingannata.

Perché quando eravamo in ascensore a Live e lei stava male non l’ho abbracciata? Io in realtà pensavo ‘ma come può immaginare che dopo aver creduto e aver fatto credere a tutta Italia di essere stata sposata con me per tutto questo tempo senza conoscermi, ora la prenda in braccio?!’

Non si è minimamente preoccupata di cosa comportasse questo per me e non mi è sembrata sincera. Mi sono sentito preso in giro.

Se la voglio denunciare? Questa è una cosa che vedrà il mio avvocato, io voglio denunciare chi ha usato la mia faccia per un raggiro e spero che Eliana non c’entri. Ma se verrà dimostrato che c’entra, allora sicuramente la denuncerò.

Si è innamorata di me? Se mi piace anche lei? Senta, se l’avessi incontrata nella vita privata, non sarebbe scattato il colpo di fulmine. Poi non posso pensare che una che ha creduto nell’esistenza di Simone Coppi sia la donna per me.

Se voglio conoscerla e rivederla? No, per me è proprio finita qui.

Cosa voglio dire come ultima cosa ad Eliana?

Che se veramente ha creduto a tutto, e su questo ho molti dubbi, le dico di farsi aiutare da uno specialista bravo per cancellare tutto.”