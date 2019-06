Eliana Michelazzo ha confessato di essersi presa una bella cotta per il vero Simone Coppi, Stephan Weiler. Il modello svizzero però le ha rifilato un grosso palo, dicendo di non volerla più vedere.

Dall’intervista che il ragazzo ha rilasciato a Spy Magazine emergono altri dettagli, sembra infatti che Stephan non volesse fare il famoso selfie con la Michelazzo.

“Era un selfie forzato. Si tratta di una foto dietro le quinte di Live Non è la d’Urso, con Stephan Weiler, Eliana e la manager del modello, Farah De Tomi. Eliana ha postato lo scatto scrivendo parole d’amore per il marito virtuale. Stephan ha avuto paura che posando in quella foto potesse sembrare complice di Eliana. Per questo motivo ha chiesto che ci fosse anche la sua manager, per far capire che si trattava di un contesto televisivo e di lavoro, non privato”.

Weiler ha anche aggiunto di essersi molto arrabbiato quando ha scoperto dell’esistenza del suo fake, Simone Coppi.

“Ho scoperto tutto tre settimana fa e mi sono davvero arrabbiato. Per me è stato un grosso problema, sia per il mio ruolo di insegnante, sia per Mister Svizzera, che richiedono un ‘vestito bianco’. La totale assenza di ombre nella tua vita. Questa brutta cosa ha sporcato la mia immagine”.

Se già ieri non c’erano dubbi sulle intenzioni di Stephan, adesso direi che Eliana può tranquillamente cestinare tutte le foto del suo ex marito (con cui l’ha fatto virtuale).