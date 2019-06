Stella Manente probabilmente non ha capito quanto sia stato grave il suo sfogo in cui inneggiava ad Hitler contro il Gay Pride, dato che – supportata da dozzine di suoi fan – qualche minuto fa ha pubblicato una serie di storie in cui ringrazia per le visualizzazioni dei video e per il numero di commenti sotto le foto.

Dall’omofobia si guarisce, ma a quanto pare questo caso al momento sembrerebbe essere un percorso lungo, dato che la modella ha pubblicato poco dopo anche altri messaggi ricevuti dai suoi followers che si schierano contro il Gay Pride e appoggiano Hitler.

Ovviamente, dato che ho ricevuto molti messaggi da parte vostra in cui mi accusate di fare pubblicità alla ragazza, di aprire gli occhi e di capire che tipo di pubblicità le sto facendo. E’ vero, se non ne avessi parlato probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto (ma chi la conosceva?), ma quando succedono episodi così gravi è bene portare alla ribalta certi soggetti perché non possono cavarsela solo con delle scuse falsissime.

Quando dalle prossime settimane Stella Manente contatterà vari brand per collaborare e loro andranno ad informarsi su chi sia si troveranno pagine di Google piene del suo nome accostato a parole orrende come ‘Hitler’ e ‘Omofobia’. Sicuramente non un bel biglietto da visita, non trovate?

In passato molti brand si sono dissociati da Sara Affi Fella ed hanno smesso di collaborare con lei solo perché aveva litigato con la produzione di Uomini e Donne e la sua credibilità era compromessa, figuriamoci un caso del genere.

Ecco i messaggi omofobi che ha continuato a condividere: