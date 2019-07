Stella Manente – dopo aver inneggiato ad Hitler contro il Gay Pride, aver offeso la polizia accusandola di “farsi le se**e” al posto di lavorare e aver chiamato gli omosessuali “fro**i” – oggi è stata accusata dal web anche di razzismo a causa di un video pubblicato su Instagram qualche mese fa.

Nel video in questione, girato al Festival di Cannes, l’attrice che ha preso parte a The Lady di Lory Del Santo sbeffeggia l’abito che le è stato dato dalla maison Jean-Paul Benielli ed in generale tutti i francesi.

“Il designer mi ha detto che questo abito costa 15 mila euro, io col caz*o che glieli darei, ma menomale che non capisce l’italiano. Soprattutto con questo vestito non potete usare l’intimo, dovete andare in giro nude con la passerina che respira. Questa è la ragione per cui il Festival di Cannes mi ha accettato così bene. Questi sporcaccioni di francesi, io li odio tutti, non li sopporto!”

Un ennesimo scivolone che costerà caro a Stella Manente, ormai sempre più Stella Cadente. Alla luce di questo video portato alla ribalta da me possiamo star certi che il Festival di Cannes del prossimo anno se lo vedrà da casa.

A quanto è quotata ora la risposta che ha tanti amici francesi? Attendiamo sviluppi…

Ph. Getty Images