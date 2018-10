Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, Ilary Blasi ha svelato al pubblico che gli autori hanno dato la possibilità a Stefano Sala di sentire privatamente la sua fidanzata al telefono.

Una telefonata fatta all’insaputa del pubblico e dei compagni a causa di un problema che avrebbe avuto Dasha.

Se in puntata Stefano Sala ha sviato il discorso, durante la notte ha confessato a Benedetta Mazza e Ivan Cattaneo il contenuto della comunicazione, svelando che la sua compagna ha avuto un problema di salute e che in questo momento si trova in Ucraina dalla famiglia.

“Ci siamo sentiti al telefono, sta bene e ci siamo detti ti amo. Ha avuto dei problemi di salute. Gli autori whatsappano con lei, mi tengono aggiornati. Non sono potuto uscire per andare da lei perché dove sta lei, in Ucraina, ci sono le frontiere. C’è la guerra civile”.

Stefano ha quindi accantonato per sempre il suo interesse per Benedetta: ora ha solo Dasha in testa.

Ecco il video:

Dasha, la fidanzata di Sala, prima di sentirsi male è stata intervistata dal settimanale Chi ed in quella occasione aveva bacchettato la Mazza: