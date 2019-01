Stefano Sala ha appena pubblicato una foto insieme a Belen Rodriguez, scatenando la curiosità dei follower.

In realtà lo scatto fa parte di una vecchia campagna pubblicitaria di Guess.

Nel 2016 Andrea Iannone pare che si ingelosì a causa di questo servizio fotografico:

“È bastata una foto pubblicata su Facebook per far scatenare la gelosia di Andrea Iannone, innamoratissimo della sua Belen Rodriguez. Il pilota Ducati della Moto Gp non ha gradito l’immagine postata dalla fidanzata abbracciata a Stefano Sala, uno dei modelli italiani più famosi al mondo. – si legge su Novella 2000 –

Bello e affascinante, da anni è il volto maschile della linea Guess Jeans e quest’anno è il partner dell’argentina nella campagna Guess Marciano. Sala è molto richiesto. Stefano si è fatto conoscere anche in Tv partecipando a “Ballando con le stelle”, e prossimamente reciterà nella fiction “Il bello delle donne… qualche anno dopo”. Sul set tra Belen e Stefano è nata una bella complicità, come si vede anche nella foto che ha postato l’argentina, e questo a Iannone non è piaciuto.

Anche perché Sala da quest’estate è single dopo la fine della relazione con la bellissima modella brasiliana Dayane Mello, con la quale ha avuto la figlia Sofia, che ha la stessa età di Santiago il bambino che Belen ha avuto con l’altro Stefano della sua vita: il marito Stefano De Martino.”