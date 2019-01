Nonostante nella casa del Grande Fratello Vip Stefano Sala e Benedetta Mazza fossero palesemente attratti l’uno dall’altra, non hanno combinato niente (a parte un bacio per gioco). Adesso però le cose sembra siano cambiate, il modello infatti ha rivelato di non essere più fidanzato e di aver chiuso definitivamente con Dasha.

Sala però ha anche dichiarato di aver bisogno di tempo prima di poter pensare a costruire una relazione con la Mazza.

“Con Dasha ci siamo rivisti quando sono uscito dalla casa del GF. Io le ho chiesto di tornare dall’Ucraina e lei l’ha fatto. Ci siamo accorti che qualcosa era cambiato, ma non volevamo chiudere, quindi ci siamo dati del tempo. Così qualche giorno fa ci siamo rivisti e purtroppo non è andata bene. La nostra storia è finita, abbiamo chiuso, questa è stata la decisione definitiva. Che dire, sono tornato ufficialmente single. Lei non l’ha presa bene. Quando ci siamo rivisti al matrimonio di un amico eravamo già single. Io le ho detto ‘basta facciamoci la nostra vita’. Lei adesso è triste. Io non stavo bene di testa, perché non mi sentivo completamente felice. Io dentro al GF Vip sono cambiato ed è cambiato quello che sentivo per lei. Ero nella più totale confusione. Se siamo ancora amici con Benedetta un motivo ci sarà. Diciamo che siamo tipi all’antica. Lei mi piace, ma non è che si può lasciare una ragazza e il giorno dopo mettersi con un’altra. Che adesso mi serva un mese o una settimana, vedremo. Comunque è vero la storia è finita anche perché è arrivata Benedetta. Adesso sono confuso.”

Stefano, e dai su…



Come stanno davvero le cose tra Benedetta Mazza e Stefano Sala? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/m6dlONyiIZ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 14 gennaio 2019

Stefano e Benedetta io aspetto il momento in cui ufficializzate, per il resto continuate a fare i caciottari 💘💘💘💘 #pomeriggio5 — leben (@cwtch_y) 14 gennaio 2019

Stefano e Benedetta si comportano come due quindicenni. Brava Dasha che ha lasciato stare il giochetto che stava facendo Stefano. Ricordiamocelo che le persone uguali si pigliano, buona storiella S e B #pomeriggio5 #gfvip — elle (@gvccixlou) 14 gennaio 2019

“Vi diremo la verità!”: cosa avranno svelato Stefano Sala e Benedetta Mazza nella #cabinarossa di #Pomeriggio5? https://t.co/c1CkfXIjdI — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 14 gennaio 2019