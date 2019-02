Stefano Sala, ospite in radio dal suo amico Enrico Silvestrin (che ha conosciuto al Grande Fratello Vip), ha spiazzato gli ascoltatori confessando che “si farebbe” Jared Leto.

Enrico Silvestrin a questo punto gli ha ricordato che lui, in tempi non sospetti, ha incontrato Jared Leto al Festivalbar:

E qua Sala ha spiazzato Silvestrin:

La risposta non è tardata ad arrivare:

Stefano Sala è felicemente etero, ma come confessato al Grande Fratello Vip non esclude a priori un rapporto con un altro uomo:

“Un domani se io avessi la possibilità di poterlo fare con un uomo, perché no?! Se un giorno arriva un uomo che mi piace. Perché devo dire di no o rinunciare? Mica uccido qualcuno? Diciamo che io sono tendente all’eterosessualità, ma se un giorno dovesse capitarmi di provare qualcosa per un uomo non la reprimerei. Io sono per l’amore, sono fatto così, sono malato, potrei avere un lato bisex ma non l’ho ancora scoperto”.