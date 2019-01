Due settimane fa a Pomeriggio 5 Stefano Sala ha dichiarato di aver chiuso con Dasha ed ha fatto intendere che avrebbe lasciato una porta aperta a Benedetta Mazza.

“Con Dasha ci siamo rivisti quando sono uscito dalla casa del GF. Io le ho chiesto di tornare dall’Ucraina e lei l’ha fatto. Ci siamo accorti che qualcosa era cambiato, ma non volevamo chiudere, quindi ci siamo dati del tempo. Così qualche giorno fa ci siamo rivisti e purtroppo non è andata bene. La nostra storia è finita, abbiamo chiuso, questa è stata la decisione definitiva. Che dire, sono tornato ufficialmente single.

Lei non l’ha presa bene. – ha dichiarato Stefano Sala – Quando ci siamo rivisti al matrimonio di un amico eravamo già single. Io le ho detto ‘basta facciamoci la nostra vita’. Lei adesso è triste. Io non stavo bene di testa, perché non mi sentivo completamente felice. Io dentro al GF Vip sono cambiato ed è cambiato quello che sentivo per lei. Ero nella più totale confusione.

Se siamo ancora amici con Benedetta un motivo ci sarà. Diciamo che siamo tipi all’antica. Lei mi piace, ma non è che si può lasciare una ragazza e il giorno dopo mettersi con un’altra. Che adesso mi serva un mese o una settimana, vedremo. Comunque è vero la storia è finita anche perché è arrivata Benedetta. Adesso sono confuso.”