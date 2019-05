Stefano Laudoni querela Valentina Vignali

Una diffida da parte di Francesca Brambilla ed una denuncia da parte di Stefano Laudoni: è questo il “bottino” che Valentina Vignali ha guadagnato con la sua partecipazione al Grande Fratello dove, fra uno scherzo e l’altro, si diverte a raccontare la sua vita passata al fianco del cestista.

E se l’ex di Laudoni si è limitata a diffidarla a causa della parole poco carine usate dalla Vignali nei suoi confronti, il cestista ha deciso di querelarla dopo lo scandalo “farina” portato alla luce dall’organizzatore di eventi Amedeo Venza che – seguendo la diretta del Grande Fratello – ha così commentato:

“La Vignali poche ore fa ha dichiarato in diretta tv che Stefano Laudoni fa uso di droga e che andava a letto con i trans. Credo che si sia toccato il fondo. Livelli bassi e vomitevoli. Chiedo ufficialmente la squalifica di questa squilibrata. PS: è stata querelata. […] Ciao a tutti, devo fare una precisazione. La Vignali è appena stata diffidata, non è stata ancora denunciata, ancora per poco. Questa deve essere proprio squalificata”.

Queste invece le parole di Laudoni:

“Mi vedo costretto ad intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate dalla Sig.ra Valentina Vignali nei miei confronti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. Avevo già provveduto a diffidare la Sig.ra Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del sottoscritto. Purtroppo a questo punto, soprattutto in considerazione della gravità delle affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa, mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale. A tal fine, ho già dato mandato al mio avvocato affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale.”