Ieri pomeriggio Stefano Gabbana ha offeso Heather Parisi, la ballerina ha subito risposto dal suo blog, ma in molti si sono chiesti il motivo dell’attacco dello stilista.

Oggi Gabbana ha pubblicato una storia su Instagram che spiegherebbe la ragione di quell’insulto.

Pare che Stefano se la sia presa per la risposta di Heather in merito alle dichiarazioni di Domenico Dolce sulla fecondazione assistita.

“Caro Domenico Dolce, sono la madre di due “bambini sintetici” nati con l’aiuto della scienza. Di quelli che, secondo te, non hanno diritto di esistere al mondo, almeno in quel mondo “naturale” da te descritto come ideale con l’ostentata sicumera di chi si crede in grado, dall’alto di una vita senza eccessi e piena di coerenza (sigh!), di impartire lezioni di morale, sociologia e financo psicologia”.

Ci sono migliaia di mamme famose (Celin Dion, Mariah Carey, Nicole Kidman, Brooke Shields, Sarah Jessica Parker, Emma Thompson, Christie Brinklie, Jennifer Lopez, per non parlare della »musa ispiratrice« delle tue collezioni) e non, che grazie alla scienza moderna, hanno potuto esaudire il loro desiderio di maternità e donare il loro

amore di madri. Nessuna di loro ti ’convincè?”.

“La storia del genere umano, al pari di quella di almeno altre 1,500 specie viventi nel nostro mondo, è piena di comportamenti genitoriali in coppie omossessuali. Non sono migliori né peggiori di quelli delle coppie eterosessuali. Sono altri colori di uno stesso arcobaleno. La famiglia non è una questione di “natura”, ma di costrutto sociale, come qualsiasi altra istituzione. Non esistono figli della chimica né figli di un Dio minore, esistono FIGLI”.