Stefano e Nicoletta sono fra le coppie più chiacchierate di Temptation Island Vip ed il falò della ragazza (con le facce di Simona Ventura) è già storia della TV.

Loro hanno partecipato al programma per mettere alla prova il loro amore che ha già traballato nei primissimi giorni: secondo quanto dichiarato da Nicoletta Larini, Stefano Bettarini si sarebbe comportato in maniera troppo ‘farfallona’ con tanto di bagno in mare senza costume. “Non lo riconosco, mi fa soffrire, non lo riconosco” ha più volte detto – in lacrime – a Super Simo.

Come svelato nel video anticipazioni della prossima puntata, Nicoletta ha richiesto il falò anticipato per un confronto con Stefano: “Non riconosco la persona con la quale sono entrata. Ho richiesto il falò anticipato, se non ha accettato subirà delle conseguenze“.

Al momento noi telespettatori non sappiamo se Bettarini ha accettato il falò richiesto dalla Larini, ma secondo quanto spoilerato da Il Vicolo Delle News l’ex calciatore avrebbe rifiutato il confronto, facendo arrabbiare Nicoletta.

Come si evolverà la situazione lo scopriremo solo con la prossima puntata.