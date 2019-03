Tra baci rubati, paparazzate con la famiglia Rodriguez e dichiarazioni ambigue, non si capisce se Stefano De Martino sia tornato o meno con Belen.

Il conduttore di Made in Sud ha fatto chiarezza in un’intervista rilasciata a Vero, nella quale ha lasciato intendere di essere single. Stefanone ha detto di essere in buoni rapporti con la sua ex ed ha aggiunto che se fosse tornato insieme a lei non l’avrebbe nascosto.

“I pettegolezzi? Per me è una non notizia. Mi spiego: io e lei siamo sempre stati in buoni rapporti. Magari, chi ha vissuto una separazione in modo diverso da noi fatica a comprendere. Ma per noi è così. La verità? Se ci fosse dell’altro, se io e Belen stessimo ancora insieme, non avremmo nessun motivo per nasconderlo. Sono felice che entrambi lavoreremo in programmi che regalano risate al pubblico. È la cosa di cui si ha più bisogno”.

Quindi questi sono baci tra ex in buoni rapporti?



Le dichiarazioni di Stefano su Belen a Domenica In.