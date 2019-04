Ormai è ufficiale, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme. Nonostante i due nelle interviste non si siano mai sbilanciati e abbiano cercato di non confermare i rumor, Chi li ha ribeccati insieme.

Sul nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini sono state pubblicate le foto dei due mentre si baciano a Napoli.

“Ora vediamo un nuovo bacio in un bed & Breakfast situato in uno degli angoli più romantici di Napoli. Niente hotel blasonati, ville costose o barche a noleggio. Qui si tratta di una semplice pensioncina da meno di 100 euro a notte a Marechiaro, piccolo borgo del quartiere di Posillipo. La coppia si è mossa in mezzo alla gente che festeggiava il loro ritorno (una signora anziana si è persino commossa). Stefano è anche andato sul set di Colorado a trovare Belen. Programma in cui Belen è impegnata in alcuni Sketch comici ed ha un ruolo crescente. Nessuno ha mai visto la showgirl così felice, disponibile e radiosa.”

“Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo. La storia dei miei genitori ha influito molto sulla mia persona perché li guardavo che stavano insieme nonostante le tante problematiche e mi faceva male non vedermi così. Non sto comunque confermando niente, pian piano e con discrezione vedremo. Il motore di questa cosa è stato lui, anche perché è stato lui ad aver sbagliato”.