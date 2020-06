La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è scoppiata da qualche settimana, entrambi sono concentrati sul lavoro e non sono stati paparazzati con nuovi partner. Il ballerino napoletano ha anche dichiarato da da ora in poi non parlerà più della sua vita privata, per educare i fan alla discrezione. Il settimanale Diva e Donna e Libero però hanno sganciato una bomba proprio su Stefanone e il suo privato.

Pare infatti che una star della tv abbia passato una serata con l’ex di Belen e che abbia perso la testa per lui. Il magazine purtroppo non ha fatto il nome di questa signora.

“La diva della tv ha perso la testa per lui. Nella intricata faccenda della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ovviamente, spunta un terzo incomodo, anzi una terza incomoda: una importante donna dello spettacolo avrebbe perso la testa per il conduttore di Made in Sud. – si legge su Libero – Nel periodo della prima separazione della coppia un’importante donna dello spettacolo avrebbe trascorso una sola serata perdendo poi la testa per lui”.

Adesso però voglio sapere chi è questa diva della tv, che comunque ha tutta la mia comprensione…



Il settimanale Chi ha svelato il motivo dietro alla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.