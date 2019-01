Intervistato da FanPage Stefano De Martino ha risposto alle curiosità degli utenti di Google. Il ballerino ha parlato delle sue ex storiche e del presunto hackeraggio al suo telefono (qui le foto).

“No, non sono fidanzato quindi a Natale devo fare un regalo in meno. In questo momento, Santiago è il mio fidanzato. No, non sono tornato con Belén. Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni. Se ho lasciato Belén? È successo anche questo”. Chiuso anche il legame con Gilda Ambrosio: L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda. Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia. Emma? La nostra storia è nata sotto i riflettori. Lei è una cantante bravissima.

“Io hackerato? Fake news. Durante il backstage di Instimissimi, qualcuno ha fatto delle foto. La situazione ero io in camera da letto in intimo. Qualcuno ha pensato che ci fosse un video hot in rete. Se mi hackerassero il telefono troverebbero poca roba”.