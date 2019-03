La scorsa settimana a Made in Sud, Peppe Iodice ha chiesto a Stefano De Martino se fosse tornato davvero con Belen Rodriguez. Il ballerino in quell’occasione ha evitato di rispondere alla domanda: “Alla gente non interessano queste cose, sono qua per lo spettacolo”.

Ieri sera il comico ha chiesto al conduttore come mai ultimamente è stato visto con la sua ex, come ad esempio alla sfilata di Atelier Emé a Verona. Stefanone questa volta è stato più chiaro: “Quello è lavoro”. Quando poi Peppe ha insistito ed ha chiesto se Belen fosse solo un’amica, De Martino ha confermato: “Eh“.

Stefanone ha anche ballato sulle note di YMCA dei Village People, ma al momento di strapparsi via i pantaloni è scappato.



Stefano De Martino parla del suo rapporto con Belen a Vero Magazine e Domenica In.

“I pettegolezzi? Per me è una non notizia. Mi spiego: io e lei siamo sempre stati in buoni rapporti. Magari, chi ha vissuto una separazione in modo diverso da noi fatica a comprendere. Ma per noi è così. La verità? Se ci fosse dell’altro, se io e Belen stessimo ancora insieme, non avremmo nessun motivo per nasconderlo. Sono felice che entrambi lavoreremo in programmi che regalano risate al pubblico. È la cosa di cui si ha più bisogno”.