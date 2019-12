Stefano De Martino ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha smentito i rumor secondo i quali avrebbe dovuto presentare il Dopo Festival.

“Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo. Lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al cu..o, e di cu…o nella vita ne ho già avuto abbastanza fino ad oggi.

I gossip in generale? Ora riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli. Lo subivo, le vicende personali inglobavano il resto. – continua Stefano De Martino – Mi ritrovavo ovunque e la situazione è peggiorata dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio, ma se basi la tua carriera solo sul gossip rischi di venir cancellato quando ancora ti stai guardando allo specchio”.