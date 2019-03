Intervistato da Giulio Pasqui per Il Fatto Quotidiano, Stefano De Martino ha commentato le recenti vicende di gossip delle quali è stato protagonista. Stefanone ha rivelato che dietro al ritorno di fiamma con Belen Rodriguez e la presunta gravidanza c’è poco di vero.

“Cosa c’è di vero dietro alle recenti vicende di gossip? Di vero c’è poco o niente. Se ci fosse qualcosa di vero ci sarebbero delle mie dichiarazioni virgolettate. Ma non ce ne sono poiché preferisco parlare di lavoro e preferisco che l’attenzione si focalizzi su quella parte di me su cui sto investendo tante energie. Da parte mia non c’è nessun tipo di contributo. Laddove mi andasse di parlare ancora della mia vita privata, anche se l’insegnamento l’ho appreso bene e ora certe cose le tengo in serbo per me, non lascerei spazio a dubbi. Ma preferisco che ne parlino gli altri e ci ricamino sopra quello che può gli conviene”.