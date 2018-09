Stefano De Martino sbarca su Netflix: questo, almeno, è quello che hanno scritto sul settimanale Chi.

Sembrerebbe infatti che l’ex ballerino di Amici sia in trattativa per un docufilm sulla sua vita proprio con la piattaforma Netflix.

“Nuova missione lavorativa in vista per Stefano De Martino. L’ex ballerino di “Amici”, ed ex marito di Belen Rodriguez, avrebbe individuato nella piattaforma Netflix il luogo ideale dove poter produrre una serie o un docufilm il cui protagonista potrebbe essere lui, con l’avvincente storia della sua vita. Lavori in corso”.