Non solo le foto abbracciati, ieri sera Stefano De Martino e Fabrizio Corona hanno passato tutta la serata insieme, a Firenze al Pitti Uomo.

Ai presenti i due sono sembrati in ottimi rapporti, hanno scherzato e si comportavamo come se fossero buoni amici.

Di/De Martino ha anche preso in giro Fabrizio…

Da rivali ed ex della stessa donna a bff il passo è stato breve.

Caro Stefanone, adesso però prendi spunto dalle storie Instagram del tuo nuovo amico…