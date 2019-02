Quel bacio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino in aeroporto non era un fuoco di paglia.Pare che i due stiano cercando di recuperare il loro amore, Stefanone è anche stato paparazzato dai fotografi di Chi mentre entrava nell’appartamento della sua ex moglie, appartamento dal quale è uscito la mattina dopo.

“Stefano è stato a Domenica In a parlare del suo rapporto con Belen. Infatti poche ore prima dell’intervista con Mara Venier, dov’era De Martino? A casa di Belen, nella loro casa, a coccolare e curare l’ex (?) moglie perché influenzata. Il fotografo di Chi lo ha sorpreso mentre entra nell’appartamento e va via la mattina dopo. […] Il vero scoop è a casa di Belen e si chiama Stefano De Martino. Una notizia che il nostro settimanale aveva già dato lo scorso 6 febbraio, dedicando la copertina alla coppia sorpresa mentre si bacia. Sull’argomento Belen ha detto solo ‘In questo momento faccio quello che mi fa stare bene’. E anche se influenzata, il suo stare bene adesso è Stefano.”

Gabriele Parpiglia ha anche fatto notare un particolare passato inosservato

“Un’ultima rivelazione: Signorini ha fatto un videomessaggio per Stefano a Domenica In, augurando alla coppia figli maschi o femmine. In studio De Martino non ha confermato, ma nemmeno smentito…“

Quindi Belen e Stefanone potrebbero dare un fratellino/sorellina a Santiago?

🚨 Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino 🚨 pic.twitter.com/CeeLrDnLwq — Paola ♊ (@musiclover_blu) 26 febbraio 2019

Stefano De Martino e Belen lei è incinta? Parla Signorini pic.twitter.com/AFMgfLUX5w — Carmen Cri (@carmenFashionCr) 27 febbraio 2019

Le dichiarazioni di Stefano De Martino su Belen Rodriguez.

“Ognuno di noi ha degli amori irrisolti, delle storie che sono finite ma ancora si ha qualcosa che ci lega. Credo che la gente si rispecchi in noi perché tutti hanno degli amori non finiti.

Le persone quindi rivedono questa favola pensando che ci sia un lieto fine e sperano quindi che anche a loro possa capitare. Rivedono in noi due quella favola che vorrebbero avere anche loro, per questo c’è questo interesse.

Ho visto la copertina ed il video pubblicato, c’è stato un momento di scalpore. In realtà è una non notizia per chi ci conosce. Io e Belen abbiamo avuto sempre questo tipo di rapporto e di empatia. E’ sempre un momento delicato per una mamma lasciare un figlio al papà e non ho mai avuto problemi a mostrare a mio figlio l’intesa che ho con la madre. Ho lavorato tanto per arrivare a questo punto e può fare solo bene.

Vedendo le foto posso dire che l’amore non è mai sprecato”.

Fonte: Chi