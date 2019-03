In un’intervista rilasciata a Chi, Stefano De Martino ha commentato l’esperienza del suo ex cognato sull’Isola dei Famosi.

“Come ho visto Jeremias all’Isola? L’ho visto molto bene, secondo me è una persona vera e mi piace questo di lui. Abbiamo avuto un rapporto sempre onesto, nel bene e nel male”

Il neo conduttore di Made in Sud ha poi fatto i complimenti ad Alvin, dicendo che è il migliore inviato dell’Isola.

“L’Isola è stata un’esperienza formativa al 100%. Vorrei però che scrivesse una cosa che penso: per me Alvin è il più bravo inviato in assoluto che abbia avuto l’Isola”.