Stefano De Martino è stato ospite di Zia Mara a Domenica In ed ovviamente il primo argomento trattato è stato quello del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

“Ogni volta che esco sui giornali con Belen, capita sempre che dopo, io ho qualche ospitata televisiva. Ed ecco che sono io a dover dire cosa succede…Mai che tocchi a Belen..Si parla perchè in Italia se fai questo lavoro, l’effetto collaterale è che le persone si interessino della tua vita privata.

Ognuno di noi ha degli amori irrisolti, delle storie che sono finite ma ancora si ha qualcosa che ci lega. Credo che la gente si rispecchi in noi perché tutti hanno degli amori non finiti.

Le persone quindi rivedono questa favola pensando che ci sia un lieto fine e sperano quindi che anche a loro possa capitare. Rivedono in noi due quella favola che vorrebbero avere anche loro, per questo c’è questo interesse.

Ho visto la copertina ed il video pubblicato, c’è stato un momento di scalpore. In realtà è una non notizia per chi ci conosce. Io e Belen abbiamo avuto sempre questo tipo di rapporto e di empatia. E’ sempre un momento delicato per una mamma lasciare un figlio al papà e non ho mai avuto problemi a mostrare a mio figlio l’intesa che ho con la madre. Ho lavorato tanto per arrivare a questo punto e può fare solo bene.

Vedendo le foto posso dire che l’amore non è mai sprecato”.