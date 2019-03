Stefano De Martino presto debutterà come conduttore di Made In Sud, lo show comico di Rai Due e – intervistato da La Stampa – ha dichiarato:

«Il direttore di Rai Due Carlo Freccero mi ha offerto la conduzione di Made in Sud, e dato che lo conoscevo e stimavo professionalmente ho accettato subito. So che è un personaggio molto particolare, è uno che sposa completamente ciò in cui crede. In cuor mio speravo di lavorare per lui: essere chiamato è stato un buon pretesto per cambiare casacca. Perché lo ha chiesto proprio a me? Immagino, molto semplicemente, che nel mondo tv si stia pensando a una nuova generazione di conduttori; persone che un domani possano essere il carburante di una televisione nuova. Forse in Rai uno come me, un trentenne con le mie caratteristiche non c’era. E mi hanno arruolato».