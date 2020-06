Stefano De Martino è stato nuovamente ospite di Mara Venier a Domenica In. Il ballerino napoletano si è collegato dallo studio di Made In Sud ed ha ringraziato la conduttrice, perché ha portato fortuna alla sua trasmissione.

Biagio Izzo ha iniziato a scherzare sul fatto che Stefanone sia “discolo” e molto amato dalle ragazze e De Martino ha risposto dicendo di aver chiuso con le donne.

“Io appresso alle donne? No. Le donne sono una religione che non professo più”.

Caro il mio Stefanone…



PS: nel dubbio io mi candido.

“La diva della tv ha perso la testa per lui. Nella intricata faccenda della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ovviamente, spunta un terzo incomodo, anzi una terza incomoda: una importante donna dello spettacolo avrebbe perso la testa per il conduttore di Made in Sud. – si legge su Libero – Nel periodo della prima separazione della coppia un’importante donna dello spettacolo avrebbe trascorso una sola serata perdendo poi la testa per lui”.