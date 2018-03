Nuovo momento di imbarazzo per Stefano De Martino, dopo le domande di Silvia Toffanin su Emma Marrone, anche Pio e Amedeo ad Emigratis hanno chiesto al ballerino della sua ex.

I due però sono stati più invadenti ed hanno domandato a Stefanone come fosse Emma sotto le lenzuola.

De Martino se l’è cavata benissimo e a (non) risposto in maniera perfetta:

“Ragazzi non ho abbastanza soldi per gli avvocati”.

Anche perché se avesse detto qualcosa…

https://caldo89.tumblr.com/post/172083574326

Fonte video: Emigratis

