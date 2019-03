Stefano De Martino durante un’intervista rilasciata a La Stampa ha bacchettato L’Isola dei Famosi, ma ha anche parlato di Belen Rodriguez.

Luca Dondoni ha chiesto al ballerino come sono i suoi rapporti con la sua ex moglie, ma lui ha risposto ad altro. Dondoni ha così precisato ‘Sì, ma non mi hai risposto su Belen”, ma Stefano ha fatto finta di non sentire e ha dato nuovamente una risposta bislacca.

“Non posso esimermi dal farle una domanda sulla sua ex moglie. Come sono i rapporti con Belén Rodríguez. Su alcune riviste si scrive che vi siate riavvicinati anche sentimentalmente. «Quando mi parlano del mio passato dico sempre che il gossip è come una buona raccomandazione. Se lavori perché sei raccomandato devi dimostrare di saper fare il doppio di uno che non è stato raccomandato. Se il gossip ha acceso un riflettore su di te devi avere l’intelligenza di usare quella visibilità e di impegnarti per portarla a tuo vantaggio. È quello che è successo a me quando mi sono trovato nel frullatore». Sì, ma non ha risposto su Belén. «La famiglia d’origine e quella che ho creato con Belén sono sempre state il mio vero punto di forza. In più, sono uno che cerca di far tesoro di tutte le esperienze. Ci sono amici che guardano me e Belén e si chiedono come facciamo a stare così bene insieme pur essendoci separati. Il punto è che abbiamo provato in tutti i modi a mantenere il bene di nostro figlio in cima a tutto; la sua felicità comprende l’affetto di entrambi i genitori e l’affetto fra genitori. Ci siamo impegnati a far sì che tutto questo funzioni. E funziona. La separazione è stata durissima, difficile e formativa allo stesso tempo. Oggi sento di esser un uomo, prima ero un ragazzo».”

Stefanone è riuscito a fare di peggio ieri sera a Made in Sud, quando Peppe Iodice gli ha chiesto: “Hai fatto pace o non hai fatto pace con Belen?”.

De Martino ha risposto in modo assurdo:“Alla gente non interessano queste cose, sono qua per lo spettacolo”.

Alla gente non interessa il gossip tra te e Belen, ma interessa di più lo spettacolo?