Stefano De Martino adesso è lanciatissimo nel ruolo di conduttore in Rai, ma in passato è stato per anni uno dei ballerini professionisti di Amici. Quello che però non sapevamo è che all’inizio i professori non volevano De Martino nella scuola, addirittura pare abbiano provato a cacciarlo. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Stefano ha rivelato che a farlo entrare nel cast dei professionisti è stata Maria De Filippi.

“Su di me ci sono stati dei pregiudizi. Ad Amici nessuno dei professori mi voleva nella scuola, mi stavano cacciando, lei li ha fermati e mi ha preso. Da allora c’è un rapporto di affetto e fiducia, che va oltre il lavoro e le reti. Quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo”.

Adesso sappiamo chi dobbiamo ringraziare per tutte le gioie che Stefanone ci ha regalato in questi anni nel talent show di Canale 5.

Sia benedetta Kween Mary.



Cari professori che volevate cacciare De Martino…



Stefano De Martino e Belen.

Nell’intervista ad Oggi, Stefano ha parlato anche di sua moglie e dei due show che condurranno insieme, la Notte della Taranta (il 24 agosto) e la finale del festival di Castrocaro (il 3 settembre).