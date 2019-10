Oggi è il compleanno di Stefano De Martino, che compie 30 anni. Questo è un periodo molto fortunato per il bel napoletano, che da ballerino di Amici è diventato anche inviato e adesso conduttore di diversi programmi Rai, da Made in Sud a Stasera Tutto è Possibile. Ma cosa manca a Stefanone? Un altro figlio, questo almeno è quello che sogna lui per questi 30 anni. In un’intervista rilasciata al settimanale Spy (in edicola domani), il marito di Belen ha confessato che vorrebbe dare una sorellina o un fratellino a Santiago.

“’Sono un ragazzo fortunato e per i miei 30 anni voglio un altro figlio‘ ha detto Stefano. In occasione dei suoi 30 anni, “Spy” dedica la copertina al ragazzo che una vita fa scaricava la frutta nei mercati rionali di Napoli. Lui che è stato protagonista dell’ennesima trasformazione: il ballerino sexy e sciupafemmine è diventato uno dei conduttori più richiesti della televisione. Adesso arriva un annuncio particolare. E ora che ha ritrovato l’amore della sua Belen, punta a un nuovo traguardo, che questa volta non è professionale: diventare un “papà al quadrato”.

Nonostante questo annuncio, sembra però che Belen non sia ancora incinta, nonostante i rumor che circolavano due mesi fa su diversi magazine.

“Come si legge su settimanale Di Più, una fonte vicino a Stefano De Martino avrebbe confermato la gravidanza di Belen: sarebbe stato proprio il ballerino a parlarne con alcuni amici che avrebbero successivamente allarmato il settimanale. Stefano e Belen, al momento, non vogliono dirlo pubblicamente perché lei sarebbe solo al terzo mese di gravidanza ed in passato ha giù avuto un aborto spontaneo quando rimase incinta di Fabrizio Corona.”

