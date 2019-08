Stefano De Martino e Marcello Sacchetta non solo hanno lavorato per anni insieme alla corte di Kween Mary, ma sono (o erano?) anche grandi amici. I due ballerini però ultimamente non si sono più fatti vedere insieme.

Ieri sera un fan ha chiesto a Marcello Sacchetta come mai quando è stato a Formentera non ha incontrato Stefanone e se De Martino è davvero sparito da quando è tornato insieme a Belen Rodriguez.

“Perché quando siete stati a Formentera non avete incontrato Stefano? Lui è sparito da quando sta con Belen?”

Il conduttore del pomeridiano di Amici non ha smentito, ma si è limitato a dire che è felice per Stefano e la sua famiglia. Ovviamente con questa storia i follower hanno iniziato a pensare che i due possano aver litigato sul serio e che quindi la rottura non sia più solo un rumor.

“Allora, per chi mi conosce sa che a me non piace fare gossip. Pubblico questa domanda perché mi è stata fatta un milione di volte da altri. Nulla, rispondo semplicemente dicendo soltanto che sono tanto, tanto felice per lui e anche per la sua famiglia”.

In effetti questa risposta è un po’ ambigua e non farà altro che alimentare il gossip, invece che spegnerlo.