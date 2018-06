E mentre Belen ieri ha ufficializzato la pausa con Andrea Iannone, i suoi due ex storici si sono incontrati e hanno posato abbracciati.

Ovviamente non si tratta di un’uscita tra amici, Stefano De Martino e Fabrizio Corona erano a Firenze per lavoro al Pitti Uomo.

Comunque una cosa è certa: in fatto di maschi Belen ha gusto.